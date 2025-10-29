Путин: Россия готова прекратить огонь и пустить СМИ в зоны окружения ВСУ

Он подчеркнул, что на время нахождения СМИ в этой зоне российские войска готовы прекратить огонь «на два, на три, на шесть часов».

«Чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть,... поговорить... чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и военнослужащих», - пояснил Путин.

При этом он добавил, что главное – это избежать провокаций с украинской стороны.

Ранее Путин заявил, что ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

