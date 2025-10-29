Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является прорывом в науке и в повышении обороноспособности России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой

Он отметил, что преимуществом ракеты является ядерная силовая установка, мощность которой сопоставима с реактором атомной подлодки, однако она в тысячу раз меньше. При этом запускается она «в течение минут и секунд».

В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Минобороны глава государства также указал, что использованная в «Буревестнике» электроника уже применяется в космических программах.

«Ядерные технологии Россия будут использовать в лунной программе и сможет применить и в народном хозяйстве», - заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал о каких-то откликах на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

