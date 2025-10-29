Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является прорывом в науке и в повышении обороноспособности России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что преимуществом ракеты является ядерная силовая установка, мощность которой сопоставима с реактором атомной подлодки, однако она в тысячу раз меньше. При этом запускается она «в течение минут и секунд».
В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Минобороны глава государства также указал, что использованная в «Буревестнике» электроника уже применяется в космических программах.
«Ядерные технологии Россия будут использовать в лунной программе и сможет применить и в народном хозяйстве», - заключил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал о каких-то откликах на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Микропенсии» зумеров: Как работодатели реагируют на пробелы в резюме
- Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ
- Путин: Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой
- Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал уличную певицу Наоко
- Гендиректором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова
- Никто не выживет: Кинотеатры резко ответили на призыв Певцова запретить попкорн
- Путин заявил, что россияне мало едят рыбы и морепродуктов
- «Страшнее, чем в МВД!»: Воспитателям в детсадах призывали немедленно поднять зарплаты
- Трампу грозит «объявление войны» при попытке пойти на третий срок
- Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать отношения с Россией и Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru