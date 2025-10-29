Людей с зависимостью не остановить предупреждениями, а новички тянутся к запретному плоду. Поэтому ограничения для букмекеров от депутатов не помогут оздоровить россиян, рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.

Букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны предупреждать клиентов о вреде азартных игр. Соответствующий законопроект уже приняла Госдума в первом чтении. Кроме того, в рекламе таких организаций должно быть предупреждение, что выигрыш не гарантирован, а участие в азартных играх может нанести вред жизни и здоровью. Врач не поверил, что это поможет россиянам.