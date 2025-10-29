Нарколог не поверил, что Госдума спасет россиян от лудомании

Игровая зависимость не подчиняется законам и ограничениям, предупреждения здесь не помогут, заявил НСН Александр Ковтун.

Людей с зависимостью не остановить предупреждениями, а новички тянутся к запретному плоду. Поэтому ограничения для букмекеров от депутатов не помогут оздоровить россиян, рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН.

Букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны предупреждать клиентов о вреде азартных игр. Соответствующий законопроект уже приняла Госдума в первом чтении. Кроме того, в рекламе таких организаций должно быть предупреждение, что выигрыш не гарантирован, а участие в азартных играх может нанести вред жизни и здоровью. Врач не поверил, что это поможет россиянам.

В Госдуме подтвердили право букмекеров финансировать спорт
«Если игровая зависимость сформировалась, то подобное информирование человек не примет во внимание. А что касается тех, кто еще не приступил к азартным играм и не попробовал, то тут тоже есть риски. Запретный плод сладок, а молодежь хочет в жизни все попробовать. Поэтому эта профилактика сомнительная. Те, кто вносит данные предложения, больше интересуются юридической стороной вопроса, а не медицинской частью. Лудомания — это одна из серьезных зависимостей, которая не обошла даже наших великий писателей, например, Федора Достоевского, Льва Толстого...Они понесли значительные потери. Проблема реабилитации актуальна во всем мире. К сожалению, одинаково эффективного метода лечения сейчас нет», — отметил он.

Ранее Ковтун объяснил НСН, почему новые данные о вредных веществах в электронных сигаретах не остановят курильщиков.

ФОТО: РИА Новости
