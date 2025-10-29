Россиянам назвали, кто заинтересован в увеличении числа мигрантов
Добиться увеличения квот на приглашение иностранных специалистов стремятся не в правительстве, заявил НСН Ренат Каримов.
Мигранты нужны работодателям, а не правительству, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН.
Квоту на трудовых мигрантов хотят повысить на 20% в 2026 году. Министерство труда предложила выдать до 278,9 тысяч разрешений для специалистов из «визовых» стран дальнего зарубежья. Каримов отметил, что эту идею продвинули работодатели, а не правительство.
«Это не столько решение Минтруда, сколько работодателей, которые подают заявки в министерство для того, чтобы привлечь иностранную рабочую силу из государств с визовым режимом. Они часто предпочитают таких работников, потому что они привязаны к ним,. У таких сотрудников визы к конкретным работодателям на рабочие позиции. Но это не касается трудовых мигрантов из государств с безвизовым сообщением. Они могут менять место работы, уходить. Это проигрышная ситуация для работодателей. К тому же они несут организационные затраты: надо найти этих людей, пригласить, встретить, оплатить оформление документов, а через месяц они уйдут. Поэтому речь тут не про нехватку рабочей силы из государств с безвизовым сообщением», — указал он.
Каримов добавил, что решить проблему с рабочими руками можно было бы другим способом.
«Можно было бы сделать так, чтобы иностранные работники, которые прибыли из государств с безвизовым сообщением и отработали у работодателя по оргнабору два-три года, имели бы право получить вид на жительство в России. Это бы стимулировало людей, чтобы они не покидали рабочее место и трудились непрерывно. Здесь никто бы не проиграл, поскольку компании получили бы стабильных сотрудников. Сами мигранты заинтересованы в ВНЖ, так как он дает право на работу без патента. А сейчас если просрочить его хотя бы на один день, то новый можно получить только через год», — подчеркнул он.
Ранее Каримов указал НСН, что в России отсутствует механизм поощрения тех трудовых мигрантов, кто много лет трудится на государство.
