Она предположила, что такая популярность АСМР-контента может быть связана с подсознательной тягой человека к матери.

«Мне кажется, что подобная популярность АСМР-контента восходит к раннему детству каждого человека. Например, когда мы были еще в младенчестве, мама что-то могла жевать, когда кормила нас, мы слышали биение ее сердца, она могла чистить картошку, когда мы спали и так далее. И поэтому вот такие тихие фоновые звуки могут успокаивать и во взрослом возрасте, вызывая теплые ассоциации где-то на подсознательном уровне», — добавила Каталина.

Хотя многочисленные зрители отмечают снижение тревожности и стресса после прослушивания АСМР‑контента, данный метод пока не получил официального статуса терапевтической практики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Механизм воздействия остается предметом научных дискуссий: исследователи стремятся разграничить субъективные переживания и объективные физиологические реакции.

