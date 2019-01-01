Увлеченность россиян сериалами объяснили попыткой уйти от реальности

Более половины россиян (53%) ежедневно проводят время за просмотром телевизора и сериалов, 76% респондентов проводят время у экрана не реже одного раза в неделю. Две трети опрошенных (66%) раз в неделю встречаются с друзьями, чуть более 40% отводят время на общение с родственниками, а также принимают гостей или сами навещают их. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного «Левада-центром».

Клинический психолог, писатель и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал НСН, что нежелание россиян проводить свой досуг более активно, во-первых, может быть связано с их социальным статусом и возрастом. По его словам, активный отдых предпочитают состоятельные граждане, который могут себе это позволить, а также молодежь - в силу возраста. Остальные же, считает специалист, проводят время перед экраном в попытке уйти от реальности.