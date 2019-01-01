Увлеченность россиян сериалами объяснили попыткой уйти от реальности
Клинический психолог в интервью НСН рассказал, почему россияне предпочитают проживать жизни героев кино и игр вместо своих собственных.
Более половины россиян (53%) ежедневно проводят время за просмотром телевизора и сериалов, 76% респондентов проводят время у экрана не реже одного раза в неделю. Две трети опрошенных (66%) раз в неделю встречаются с друзьями, чуть более 40% отводят время на общение с родственниками, а также принимают гостей или сами навещают их. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного «Левада-центром».
Клинический психолог, писатель и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал НСН, что нежелание россиян проводить свой досуг более активно, во-первых, может быть связано с их социальным статусом и возрастом. По его словам, активный отдых предпочитают состоятельные граждане, который могут себе это позволить, а также молодежь - в силу возраста. Остальные же, считает специалист, проводят время перед экраном в попытке уйти от реальности.
«Я уверен, что сериалы, онлайн-игры, YouTube и прочее – это вот такая попытка пожить чужой жизнью, не своей. Она появляется тогда, когда на обустройство собственной жизни не хватает ресурсов, причем не только финансовых и временных», - сказал психолог.
Кроме того, люди все чаще становятся подвержены депрессии – такое состояние, считает специалист, можно диагностировать у каждого второго.
«Люди, зачастую, привыкают себя мотивировать только недовольством, которое их изнашивает, в том числе биологически», - добавил Хорс.
Ранее стало известно, что стресс при планировании путешествий испытывают 54 процента россиян. Михаил Хорс рассказал НСН, как преодолеть свои переживания перед отпусками.
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