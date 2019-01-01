Психолог дал совет, как избавиться от стресса

Эксперты опросили около тысячи пользователей в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, что их беспокоит во время путешествия и при подготовке к нему. Респонденты могли выбирaть несколько вaриaнтов ответов. Оказалось, что стресс во время отпуска и при подготовке к нему испытывают 54% российских туристов.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН указал на распространенное суждение о том, что стресс является реакцией человека на внешние раздражители: обстоятельства или людей. Эксперт напомнил, что в одинаковых обстоятельствах люди могут испытывать различные эмоциональные реакции.

«Стресс не является следствием события, он является продолжением чего-то, что есть в голове человека. В результате исследований выяснилось, что стрессуют чаще всего люди, которые считают, что знают, как должна быть устроена их жизнь и никаких отклонений от намеченного плана не приемлют. Наслаждаться жизнь гораздо больше могут, наоборот, те люди, в рамках мировоззренческой модели которых присутствует допущение, что события пойдут не по плану. Они себе это разрешают. При этом планы строят и хотят, чтобы они были реализованы. Однако, допущение на изменение плана делает их жизнь спокойнее. Поэтому, отправляясь в отпуск, надо позволить себе сразу предположить, что жизнь может пойти не по вашему плану», - порекомендовал психолог.