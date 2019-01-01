Психолог дал совет, как избавиться от стресса
Клинический психолог в эфире НСН, рассказал, кто чаще всего испытывает стресс.
Эксперты опросили около тысячи пользователей в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, что их беспокоит во время путешествия и при подготовке к нему. Респонденты могли выбирaть несколько вaриaнтов ответов. Оказалось, что стресс во время отпуска и при подготовке к нему испытывают 54% российских туристов.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН указал на распространенное суждение о том, что стресс является реакцией человека на внешние раздражители: обстоятельства или людей. Эксперт напомнил, что в одинаковых обстоятельствах люди могут испытывать различные эмоциональные реакции.
«Стресс не является следствием события, он является продолжением чего-то, что есть в голове человека. В результате исследований выяснилось, что стрессуют чаще всего люди, которые считают, что знают, как должна быть устроена их жизнь и никаких отклонений от намеченного плана не приемлют. Наслаждаться жизнь гораздо больше могут, наоборот, те люди, в рамках мировоззренческой модели которых присутствует допущение, что события пойдут не по плану. Они себе это разрешают. При этом планы строят и хотят, чтобы они были реализованы. Однако, допущение на изменение плана делает их жизнь спокойнее. Поэтому, отправляясь в отпуск, надо позволить себе сразу предположить, что жизнь может пойти не по вашему плану», - порекомендовал психолог.
Михаил Хорс назвал и другую, наиболее подверженную стрессу, категорию людей.
«Вторая категория людей, которые наиболее подвержены стрессу, это те, кто бессознательно придают себе статус высшего судьи, который заранее знает, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, человек даже может допустить, что его отпуск пойдет не по его плану, но считает, что это плохо. Хотя не может знать это наверняка. В жизни множество примеров, когда человек попадает в кризисную ситуацию, а спустя несколько лет выясняется, что именно это привело их к успеху, встрече с любимым человеком, повышению качества жизни», - отметил Хорс.
Эксперт по психологии дал совет, как избавиться от стресса
«Чтобы избегать стресса, стремясь к своей цели, человеку важно позволять себе и обстоятельства меняться и не считать это неправильным», - заявил собеседник НСН.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил, почему японские методы снятия стресса плачем не приживутся в России.
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