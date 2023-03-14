Психолог объяснил, почему подростки хватаются за оружие

Вместе с тем многие подростки следуют примеру тех, кто уже раньше действовал аналогичным образом, отметил психолог.

По мнению Вилкова, вычислить причины такого поведения может только психолог. Специалисты по результатам экспертизы разговаривают с родителями подростка и изучают ближайшее окружение.

По словам врача, если в результате действий подростка никто не пострадал и не погиб, то медики оценивают его ментальное здоровье. В противном случае его ждет тюрьма.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство предотвратило подготовку нападений на школы в девяти субъектах в 2022 году.

