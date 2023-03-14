Психолог объяснил, почему подростки хватаются за оружие
Подростковый период сопровождается у молодых людей сильными эмоциональными переживаниями, увеличивается количество конфликтов с родителями и сверстниками. Зачастую из мести подростки хватаются за оружие в попытке «решить» проблему. Об этом заявил врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в интервью изданию «Вечерняя Москва».
По его словам, травля непохожих на других детей подростков — наиболее распространенное явление. Загнанный в угол ребенок способен прибегнуть к самым радикальным мерам, в числе которых оружие, утверждает Вилков.
Вместе с тем многие подростки следуют примеру тех, кто уже раньше действовал аналогичным образом, отметил психолог.
По мнению Вилкова, вычислить причины такого поведения может только психолог. Специалисты по результатам экспертизы разговаривают с родителями подростка и изучают ближайшее окружение.
По словам врача, если в результате действий подростка никто не пострадал и не погиб, то медики оценивают его ментальное здоровье. В противном случае его ждет тюрьма.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство предотвратило подготовку нападений на школы в девяти субъектах в 2022 году.
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