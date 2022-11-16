МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России

МВД России в этом году предотвратило подготовку к нападению на школы в девяти субъектах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в Совете Федерации.

«Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события», - сказал он.