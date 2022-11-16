МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России

МВД России в этом году предотвратило подготовку к нападению на школы в девяти субъектах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в Совете Федерации.

«Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события», - сказал он.

Число жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 18

Колокольцев также отметил, что в настоящее время необходимо наладить алгоритм передачи информации о психически нездоровых не только между правоохранительными структурами, но и службами здравоохранения.

«Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями», - добавил министр.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России от психических расстройств страдает от 15,4 до 17,7 млн человек. Исследования Института показателей и оценки здоровья учитывают не только медицинские записи, но и социальные опросы.

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Фото: mvdmedia.ru/Дмитрий Лыков
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