МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России
МВД России в этом году предотвратило подготовку к нападению на школы в девяти субъектах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев в Совете Федерации.
«Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события», - сказал он.
Колокольцев также отметил, что в настоящее время необходимо наладить алгоритм передачи информации о психически нездоровых не только между правоохранительными структурами, но и службами здравоохранения.
«Любой сбой в этой цепочке чреват печальными последствиями», - добавил министр.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России от психических расстройств страдает от 15,4 до 17,7 млн человек. Исследования Института показателей и оценки здоровья учитывают не только медицинские записи, но и социальные опросы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- В Херсонской области пропала замглавы администрации Губарева
- В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
- Песков: Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Польше
- Песков заявил, что в Кремле удовлетворены итогами G20
- Estee Lauder приобретает бренд Tom Ford за $2,8 млрд
- Российская армия получила партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
- МИД: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить активность на востоке
- Reuters: Байден считает падение ракет в Польше результатом работы украинского ПВО
- В ДНР и ЛНР создадут министерства внутренних дел
- Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru