Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае

Неизвестный молодой человек с ножом прорвался в одну из школ города Чайковский в Пермском крае, однако правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника. Это подтвердили в администрации населённого пункта.

По информации мэрии, нападавший сначала пытался проникнуть в школу №4 через центральный вход без пропуска. После того, как ему не удалось это, он выбил дверь запасного выхода со стороны школьного стадиона. Молодой человек успел пройти по первому этажу, после чего его задержали бойцы Росгвардии, прибывшие после тревожного сигнала от охранников.