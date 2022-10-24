Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае

Неизвестный молодой человек с ножом прорвался в одну из школ города Чайковский в Пермском крае, однако правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника. Это подтвердили в администрации населённого пункта.

По информации мэрии, нападавший сначала пытался проникнуть в школу №4 через центральный вход без пропуска. После того, как ему не удалось это, он выбил дверь запасного выхода со стороны школьного стадиона. Молодой человек успел пройти по первому этажу, после чего его задержали бойцы Росгвардии, прибывшие после тревожного сигнала от охранников.

После стрельбы в школе Ижевска задержан директор ЧОП

Нож в кармане злоумышленника обнаружили уже после задержания. В результате происшествия никто не пострадал. По факту происшествия проводится расследование. По словам очевидцев, нападавшему на вид 16 – 20 лет.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последнее громкое нападение на школу в России произошло 26 сентября в соседней Удмуртии. При стрельбе в Ижевске тогда погибли 13 человек (6 взрослых, 7 несовершеннолетних), ранены 14 детей и семеро взрослых.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеНападениеШкола
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