Новые ограничения из-за COVID-19 могут вызвать всплеск домашнего насилия
Социальный психолог рассказал в эфире НСН, вырастет ли уровень домашнего насилия в случае возврата коронавирусных ограничений.
Мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице новые ограничения с 28 сентября в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а столичным компаниям – перевести людей на удаленку.
Социальный психолог Алексей Рощин оценил в эфире НСН, насколько вырастет уровень семейной агрессии при новых ограничениях.
Если не будет жестких ограничений и все ограничится рекомендациями, то люди будут стараться сохранять обычный ритм жизни, да и само население понимает, что власти не желают применять радикальные меры, считает психолог.
«Однако, судя по всему, все идут к тому, чтобы ввести повторение тех ограничительных мер, которые были весной. Повторная самоизоляция вызовет гораздо большее раздражение у людей, чем это было раньше, так как денег не платят, компенсаций особых нет, а народ понимает, что платить будут только бюджетникам, а в той же Москве очень много небюджетников, и они зависимы от этого затягивания гаек, и у них не останется никаких иллюзий относительно доходов, а резервов у них стало меньше», - сказал Рощин.
В этой связи он допускает, что это раздражение, сформированное ковидными ограничениями и их экономическими последствиями, на фоне нагнетания паники через СМИ о росте зараженных будет выплескиваться в семейных конфликтах. По его мнению, многие люди начнут на фоне роста страха, ярости и недовольства начнут транслировать это на семейные отношения.
«К тому же многие даже хорошие семьи не привыкли находиться постоянно рядом. Это совершенно особый навык и даже многие близкие люди, если не долго вместе, зачастую начинают раздражаться друг на друга», - отметил Рощин.
В пятницу бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию, заявив, что никакого скачка заболеваемости коронавирусом в Москве нет.
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