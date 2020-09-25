Новые ограничения из-за COVID-19 могут вызвать всплеск домашнего насилия

Если не будет жестких ограничений и все ограничится рекомендациями, то люди будут стараться сохранять обычный ритм жизни, да и само население понимает, что власти не желают применять радикальные меры, считает психолог.

«Однако, судя по всему, все идут к тому, чтобы ввести повторение тех ограничительных мер, которые были весной. Повторная самоизоляция вызовет гораздо большее раздражение у людей, чем это было раньше, так как денег не платят, компенсаций особых нет, а народ понимает, что платить будут только бюджетникам, а в той же Москве очень много небюджетников, и они зависимы от этого затягивания гаек, и у них не останется никаких иллюзий относительно доходов, а резервов у них стало меньше», - сказал Рощин.

В этой связи он допускает, что это раздражение, сформированное ковидными ограничениями и их экономическими последствиями, на фоне нагнетания паники через СМИ о росте зараженных будет выплескиваться в семейных конфликтах. По его мнению, многие люди начнут на фоне роста страха, ярости и недовольства начнут транслировать это на семейные отношения.

«К тому же многие даже хорошие семьи не привыкли находиться постоянно рядом. Это совершенно особый навык и даже многие близкие люди, если не долго вместе, зачастую начинают раздражаться друг на друга», - отметил Рощин.

В пятницу бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал не драматизировать ситуацию, заявив, что никакого скачка заболеваемости коронавирусом в Москве нет.

