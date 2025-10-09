Вассерман объяснил стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с aif.ru, что президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира из-за желания привлечь внимание и подтвердить собственную значимость.
По словам парламентария, Трамп остается публичной фигурой, для которой важна медийность. Вассерман напомнил, что американский лидер — не только бизнесмен, но и шоумен, прославившийся благодаря телепередачам.
Он также допустил, что стремление Трампа к премии связано с соперничеством с бывшим президентом США Бараком Обамой, который, по его словам, получил награду «авансом». Вассерман отметил, что в отличие от Обамы, Трамп действительно добился снижения международной напряженности и может считать себя более заслуженным кандидатом.
По мнению депутата, Трамп воспринимает получение Нобелевской премии как подтверждение своей правоты и доказательство того, что американцы не зря доверили ему пост главы государства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный суд приговорил трех военных ВСУ к срокам за теракты в Курской области
- Вассерман объяснил стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира
- Политолог объяснил, почему Трамп признал сложность урегулирования конфликта на Украине
- Адвокат: По еврейским традициям Джиган должен отдать имущество Самойловой
- Адвокат допустил, что дети Джигана и Самойловой останутся с отцом
- Новая книга лауреата Нобелевки по литературе выйдет в России в ноябре
- МАГАТЭ: На Запорожской АЭС началось восстановление внешнего электроснабжения
- Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян
- Добро с огнеметом: Клименко усомнился в полезности ГОСТа для видеоигр
- Блогера Павла Сюткина арестовали по делу о фейках о российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru