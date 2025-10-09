Вассерман объяснил стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с aif.ru, что президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира из-за желания привлечь внимание и подтвердить собственную значимость.

По словам парламентария, Трамп остается публичной фигурой, для которой важна медийность. Вассерман напомнил, что американский лидер — не только бизнесмен, но и шоумен, прославившийся благодаря телепередачам.

СМИ: Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию

Он также допустил, что стремление Трампа к премии связано с соперничеством с бывшим президентом США Бараком Обамой, который, по его словам, получил награду «авансом». Вассерман отметил, что в отличие от Обамы, Трамп действительно добился снижения международной напряженности и может считать себя более заслуженным кандидатом.

По мнению депутата, Трамп воспринимает получение Нобелевской премии как подтверждение своей правоты и доказательство того, что американцы не зря доверили ему пост главы государства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры