От ИИ не спрячемся: В России призвали дружить с нейросетями, а не запрещать их

Технологии являются инструментом, а значит их полезность и вредность определяется только тем, кто их использует и с какой целью, заявил НСН Сергей Журавлев.

С нейросетями необходимо дружить, потому что это полезный продукт для человечества, но игнорировать риски тоже не следует, рассказал руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев в пресс-центре НСН.

Мошенники используют нейросети для кражи денег, оказываясь внутри ИИ
«Рост числа простых людей, которые пользуются нейросетями, составил на 150% за последние шесть-восемь месяцев, эта тенденция будет только увеличиваться. Нейросеть разгружает мозг, может взять на себя любую аналитическую работу и переработать информацию. Она выдает сразу результат, на который раньше приходилось тратить одну-две недели, поэтому внедрение в жизнь будет только наращиваться. С точки зрения регулирования, надо относиться к нейросетям как к инструменту. В умелых руках можно с ним построить дом, а если это руки человека, который не собирается созидать, то может произойти беда. Здесь необходимо не запрещать технологию драконовскими методами, не лишать возможностей, а выстраивать определенную систему информирования о рисках и угрозах. Мы просто не спрячемся от этих технологий, не закроемся, надо подружиться», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал главную опасность от искусственного интеллекта для человека в пресс-центре НСН.

