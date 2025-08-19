Важнейшая задача для человека в браке — возрастать в любви, но это невозможно без наличия живого партнера рядом, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

Искусственный интеллект (ИИ) стал не только помощником в работе и быту, но довел некоторых людей до того, что они решились на заключение брака между собой и ИИ. Самым громким случаем стала «женитьба» пользовательницы Reddit со своим цифровым женихом. Священник назвал подобные действия ошибочными.