Священник пояснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью
Для того, чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Важнейшая задача для человека в браке — возрастать в любви, но это невозможно без наличия живого партнера рядом, рассказал иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.
Искусственный интеллект (ИИ) стал не только помощником в работе и быту, но довел некоторых людей до того, что они решились на заключение брака между собой и ИИ. Самым громким случаем стала «женитьба» пользовательницы Reddit со своим цифровым женихом. Священник назвал подобные действия ошибочными.
«Грех — это ошибка в переводе на современный русский язык. Выходить замуж за нейросеть — это ошибка, так же как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Если человек вступает в брак с целью хорошего общения, то ИИ ему поможет, но у брака есть определенная религиозная цель — возрастать в любви, даже дети не главное. Задача заключается именно в этом, чтобы достичь богоподобия, так как Бог есть любовь. В этом плане замена супруга на нейросеть — это все равно, что завести себе кота. Она всегда тебя принимает таким, какой ты есть, но таким способом нельзя измениться, ты останешься таким же», — отметил он.
Сосковец добавил, что нейросети не дают человеку стать лучше, так как воруют у него время для духовного развития.
«Самый дорогой ресурс у нас — время, которое нейросеть поможет сэкономить, но есть большое опасение, что на общение с ней уйдет все остальное свободное время. Человеку страшно оставаться один на один с собой, он ощущает ад, поэтому появилось много способов отвлекаться: компьютерные игры, алкоголь, смотрит фильмы и сериалы, беседы с другими людьми, а теперь еще и с нейросетями. Это просто убийство времени, того периода, который был тебе дан, чтобы измениться к лучшему», — заключил он.
Ранее руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев в пресс-центре НСН предложил дружить с нейросетями, а не запрещать их.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог назвала женскую тревожность главной причиной разводов
- Шанс на справедливость: Вассерман объяснил, почему в СССР было лучше
- Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей
- Лавров: У Трампа есть приглашение посетить РФ
- Священник пояснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью
- Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО
- Лавров: Россия никогда не ставила целью захват Крыма или Донбасса
- От ИИ не спрячемся: В России призвали дружить с нейросетями, а не запрещать их
- Депутат Свинцов назвал главную опасность ИИ для человечества
- Новый роман Пелевина выйдет осенью 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru