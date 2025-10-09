Военный суд приговорил трех военных ВСУ к срокам за теракты в Курской области

Военный суд вынес приговоры трем украинским военнослужащим, признанным виновными в совершении террористических актов на территории Курской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Суд установил, что 27-летний стрелок 80-й десантно-штурмовой бригады Богдан Бодак, 43-летний стрелок 118-й бригады теробороны Александр Мокриенко и 54-летний командир отделения той же части Ярослав Щуров участвовали в вооруженных вторжениях в Суджанский район в 2024-2025 годах, отмечает RT.

По данным следствия, они незаконно пересекали границу России, захватывали населенные пункты, вели огонь по военнослужащим и запугивали местных жителей.

Бодак был осужден на 15 лет лишения свободы, Щуров — на 16 лет, Мокриенко получил 17 лет. Первые годы все трое проведут в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. До оглашения приговоров они находились под стражей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
