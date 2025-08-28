Психолог выступила против запрета на интернет для детей
Ребенок может сидеть в соцсетях, однако сначала родители должны контролировать его переписки, а его самого научить различать мошенничество, не делиться паролями и не соглашаться на встречи, заявила НСН Екатерина Каталина.
Психолог Екатерина Каталина рассказала НСН, что родители не должны запрещать детям доступ в интернет и иметь аккаунт в социальной сети, но важно донести до ребенка важные правила безопасности в интернете и установить доверительные отношения с ним.
Актер Гоша Куценко заявил, что телефоны не должны попадать в руки к детям, а только ко взрослым людям и желательно к 30-ти годам. С таким мнением он выступил в студии «Утро ТНТ». Он поделился, что его дети начали «захаживать в одну соцсеть», из-за чего он подумал, что она детская, однако это было не так. По словам актера, он «ужаснулся», когда увидел, что там смотрят дети. А пока у дочерей Куценко стоит ограничение на пользование планшетом. Каталина подчеркнула, что совсем запрещать детям сидеть в интернете и соцсетях - неправильно.
«Вопрос не в том, чтобы полностью оградить ребенка от гаджетов, а в том, как научить его не злоупотреблять вредным контентом и не проводить в Сети всё свободное время. Создание аккаунта в соцсети — это первый его шаг в публичное пространство, и лишить его полностью соцсетей, значит ограничить его круг общения, знания о мире, возможности для обучения. Ребенка важно научить сохранять конфиденциальность своих персональных данных и распознавать мошенничество. Донести до него, что никогда и никому нельзя сообщать пароли и коды из СМС, даже если об этом просит в переписке лучший друг. Ребенок должен делиться только уместным контентом, придерживаться этики, не оскорблять никого в социальных сетях и в жизни. Очень важно, чтобы он знал, что нельзя соглашаться на встречи с интернет-знакомыми без разрешения родителей и их сопровождения. Если ребенка что-то напугало, смутило, то нужно немедленно рассказать об этом родителям. Однако родители не должны наказывать за честность, ребенок должен знать, что получит поддержку», - рассказала она.
Также психолог рассказала, в каком возрасте ребенок может пользоваться гаджетами только с родителями, в каком - самостоятельно и во сколько допустимо завести ему аккаунт в социальных сетях.
«До 7 лет любая активность в Сети однозначно должна быть совместной с родителями. 7-10 лет — возраст начала самостоятельности. Ребенок может пользоваться детскими образовательными платформами, играть в approved-игры, но время и контент должны быть строго регламентированы с помощью родительского контроля. Появление первых личных сообщений в мессенджерах должно быть под наблюдением. 10-13 лет - это наиболее частый период для первого самостоятельного аккаунта в соцсетях (хотя по правилам большинства платформ это разрешено с 13 лет). В этом возрасте уже можно обсуждать основы безопасности. Подросток старше 13 лет активнее стремится к автономии. Он сам несет ответственность за свои действия в социальных сетях и за тайм-менеджмент. Это учит самостоятельности», - подытожила Каталина.
Ранее психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич заявил НСН, что идея создания какой-то психологической реабилитации для зависимых от гаджетов и соцсетей хорошая, однако она не будет эффективной, если человек сам не осознал своей проблемы.
