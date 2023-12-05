Спрос на онлайн-психологов в России вырос в 2023 году более чем в 1,5 раза
Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году увеличилась в полтора с лишним раза, а их мобильный интернет-трафик вырос на 81%. Такие данные получены специалистами Yota по результатам исследования, которое было проведено на основе обезличенных данных абонентов. Почти на треть выросло среднее время взаимодействия пользователей с онлайн-психологами.
Чаще к психологическим сервисам обращаются женщины - они составляют 60% аудитории и обеспечивают 63% их интернет-трафика. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет (37% от всех пользователей). Далее следуют абоненты от 36 до 45 лет (22%), замыкает первую тройку группа 46-55 лет (17%).
При этом наибольшие темпы роста зафиксированы у молодёжи 14-20 лет. Они в шесть раз чаще обращались к таким сервисам по сравнению с 2022 годом, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой увеличилось почти в восемь раз.
По данным оператора, в среднем отечественный посетитель тратит на психологические сервисы 117 минут в месяц – на 26 минут больше, чем годом ранее. Среди городов лидирует Рязань – её жители проводят на сайтах или в приложениях психологических сервисов 233 минуты в месяц. Также в пятерку лидеров вошли Ставрополь, Благовещенск, Ростов-на-Дону и Москва.
«Ясно» оказался самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году. Его аудитория с прошлого года выросла на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (число пользователей сократилось на 28%, хотя трафик прибавил 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.
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