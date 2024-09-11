«Ужасов и так хватает»: Адвокат Айвар заявила, что хоррор-квесты навязаны Западом
Если ребенок, идя с родителем на квест, еще может рассчитывать на помощь в случае ЧП, то взрослые идут на квесты на «свой страх и риск», заявила в пресс-центре НСН Людмила Айвар.
Культура ужасов и, в том числе, хоррор-квестов навеяна нам Западом, для русской культуры это неестественно, заявила в пресс-центре НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
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«Если речь идет о ребенке, то ответственный родитель может сесть у экрана во время квеста, проконтролировать ситуацию и в случае чего вызволить своего ребенка из опасности. Взрослые же идут на квесты на свой страх и риск и получают это сомнительное удовольствие. Адреналина у нас хватает, но, тем не менее, люди хотят получать его. Смотрят фильмы ужасов, на которые все ходят, идут на квесты, где нужно дрожать. Эти веяния Запада прививают нам не совсем правильную культуру, потому что ужасов у нас и так достаточно», - поделилась она.
Ранее депутат ГД РФ Екатерина Стенякина в пресс-центре НСН рассказала, что гост на квесты действует с 1 марта 2024 года, однако его соблюдение добровольно.
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