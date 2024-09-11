«Действует с 1 марта»: Депутат Стенякина о «добровольном» ГОСТе на квесты

«Вместе с представителями бизнеса и при поддержке Росстандарта мы разработали ГОСТ о том, как должны быть организованы квесты для несовершеннолетних. Он был разработан в 2023 году в декабре, утвержден, и с 1 марта 2024 года он вступил в силу. Но ГОСТ добровольный. Только когда организатор заявляет, что его квест соответствует ГОСТу, тогда мы его можем проверить. Когда мы стали приходить в квест-румы, организаторы нам начали говорить, что они знаю про госстандарт и соответствуют ему: начали показывать камеры, экраны, пожарные сигнализации. Но были и те, кто нас не пустил, их данные мы, естественно, обнародовали», - поделилась она.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил полностью запретить в России хоррор-квесты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

