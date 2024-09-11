«Действует с 1 марта»: Депутат Стенякина о «добровольном» ГОСТе на квесты

Благодаря разработанному госстандарту на квесты, впервые появился сам термин «квест», ранее его не существовало, заявила в пресс-центре НСН Екатерина Стенякина.

Гост на квест действует с 1 марта 2024 года, но он добровольный, проверить можно только не организации, которые сами заявят, что ему соответствуют. Об этом в пресс-центре НСН заявила депутат ГД РФ Екатерина Стенякина.

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«Вместе с представителями бизнеса и при поддержке Росстандарта мы разработали ГОСТ о том, как должны быть организованы квесты для несовершеннолетних. Он был разработан в 2023 году в декабре, утвержден, и с 1 марта 2024 года он вступил в силу. Но ГОСТ добровольный. Только когда организатор заявляет, что его квест соответствует ГОСТу, тогда мы его можем проверить. Когда мы стали приходить в квест-румы, организаторы нам начали говорить, что они знаю про госстандарт и соответствуют ему: начали показывать камеры, экраны, пожарные сигнализации. Но были и те, кто нас не пустил, их данные мы, естественно, обнародовали», - поделилась она.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил полностью запретить в России хоррор-квесты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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