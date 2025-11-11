У каждого второго россиянина будет новогодний корпоратив

При этом 23% опрошенных отметили, что новогодний корпоратив уже запланирован. Еще 34% заявили, что дата и прочие детали предстоящего праздника пока обсуждаются.

К главным традициям новогодних корпоративов респонденты отнесли розыгрыши и другие сюрпризы (35%), тосты и речи руководства (33%), обмен подарками (33%), а также награждение лучших сотрудников (31%). Среди молодых коллективов распространена традиция играть в Тайного Санту (42%). Еще 21% опрошенных сообщили, что у них нет никаких активностей — просто совместный отдых.

Как уточнили 58% участников опроса, лучший формат зимнего корпоратива - ужин в ресторане или кафе. Еще 31% опрошенных выбрали выезд за город. Каждый четвертый респондент отдал предпочтение празднику в офисе. Сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет чаще выбирали более оригинальные варианты. К примеру, квесты, каток и картинг (31%), а также мастер-классы (12%).

В среднем россияне готовы потратить на наряд, обувь, прическу и макияж для корпоратива 6,5 тысячи рублей. Вместе с тем в большинстве компаний на корпоративах нет дресс-кода или определенной тематики.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что новогодний стол на четверых в 2025 году обойдется в России более чем в 10 тысяч рублей. В меню включили салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», две тарелки бутербродов сыром, две бутылки шампанского и мандарины. Самыми дорогими в стали бутерброды с икрой и мясная нарезка, напоминает «Радиоточка НСН».

