Психолог дал советы теряющим эффективность работникам на «удаленке»

Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке». При этом 5 процентов опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом сообщает сервис Работа.ру.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН в качестве причины такого эффекта назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.

«Вряд ли на это действует так самоизоляция. Вернее, она действует в том смысле, что все эти люди обладают так называемым внешним фокусом контроля. Для них внешняя среда, начальство, коллеги, рабочее место структурируют их выполнение задания. Сами они составить себе план могут с трудом, удержать цель поставленную и достичь ее. Когда они структурированы на рабочем месте, они могут это все прекрасно делать. А когда вдруг это исчезло, то выяснилось, что сам он с трудом может все это выполнять. На самом деле, это будет иметь глубоко идущие последствия. Многие люди, которые перешли на удаленку, работают в преуспевающих сферах, допустим, IT-специалисты. И они ошибочно были уверенны, что смогут работать из любой точки мира, это, кстати, относится и к журналистам. Но, потом выясняется, что, если не обсудить что-то с коллегами, не получить реальную обратную связь, где не только текст, но и глаза играют роль, исчезает понимание и оценка качества твоей работы. Скайп, смайлики – плохая замена. Именно эти ранее незаметные внешние факторы сказываются на том, что люди стали работать менее эффективно», – объясняет эксперт.