Психолог дал советы теряющим эффективность работникам на «удаленке»
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН в качестве причины такого эффекта назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.
Каждый третий россиянин стал менее эффективно работать на «удалёнке». При этом 5 процентов опрошенных подчеркнули, что им с трудом удаётся организовать рабочий процесс. Об этом сообщает сервис Работа.ру.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН в качестве причины такого эффекта назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.
«Вряд ли на это действует так самоизоляция. Вернее, она действует в том смысле, что все эти люди обладают так называемым внешним фокусом контроля. Для них внешняя среда, начальство, коллеги, рабочее место структурируют их выполнение задания. Сами они составить себе план могут с трудом, удержать цель поставленную и достичь ее. Когда они структурированы на рабочем месте, они могут это все прекрасно делать. А когда вдруг это исчезло, то выяснилось, что сам он с трудом может все это выполнять. На самом деле, это будет иметь глубоко идущие последствия. Многие люди, которые перешли на удаленку, работают в преуспевающих сферах, допустим, IT-специалисты. И они ошибочно были уверенны, что смогут работать из любой точки мира, это, кстати, относится и к журналистам. Но, потом выясняется, что, если не обсудить что-то с коллегами, не получить реальную обратную связь, где не только текст, но и глаза играют роль, исчезает понимание и оценка качества твоей работы. Скайп, смайлики – плохая замена. Именно эти ранее незаметные внешние факторы сказываются на том, что люди стали работать менее эффективно», – объясняет эксперт.
Психолог также сравнил тех, кому удается сохранять режим дня и работоспособность на прежнем уровне, с заключенными концлагерей.
«Люди же, которые могут сами себя структурировать, могут работать, где угодно, в самых тяжелых условиях. Мы знаем, что огромное количество научных и художественных произведений были написаны в концлагерях. Для некоторых лагеря и тюрьмы были источником психологического развала, а для некоторых подъемом. Поэтому, это мягкое заключение в квартире, извините за аналог, тоже имеет свои плюсы и минусы», – говорит Ениколопов.
Он также дал несколько советов тем, кто замечает снижение своей эффективности на дому. Главное и ключевое здесь – планирование своих действий.
«Людям, которым тяжело, нужно очень внимательно и очень серьезно относиться к поставленным перед собой целям, планам. И нужно именно планировать, а не полагаться на спонтанность. Нужно понимать, что может что-то вы будете делать с меньшей скоростью, с некими накладками, но очень четко структурировать свою деятельность. И не надо обманывать себя, что наступит понедельник, и нас всех освободят. Это все на несколько недель. Поэтому каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учетом мелочей, перекусов. И не нужно посыпать голову пеплом, если в конце дня выяснилось, что что-то не выполнено, значит переносим на следующий день. И следует вычислить объективные причины, почему не получилось что-то сделать вовремя», – советует психолог.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН спрогнозировал рост агрессии у людей на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- «На Уткина работаете?»: Соловьёв наорал на подчинённых
- В Кремле объявили о готовности принять аппараты ИВЛ от Трампа
- Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году
- В Германии отменили летний рок-фестиваль Rock am Ring
- Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru