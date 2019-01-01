Психолог: Чем ниже уровень жизни, тем больше хамства

Назван список российских городов, в которых хамское поведение встречается чаще всего. Исследование, которое одно из российских маркетинговых агентств, развернулось в 27 городах России, сообщают Известия. Результаты были получены методом личного интервью, в котором приняли участие 3240 респондентов. Сообщается, что рейтинг самых хамских городов России возглавили Пермь, Челябинск и Саратов. Далее за тройкой лидеров следует Москва. На пятом месте оказался Брянск. Также в десятку лидеров также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар

Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что хамство в российских городах процветает не от хорошей жизни.

«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить. Это такая проекция на окружающую жизнь. Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям. Причем, не просто насаждая это, а нужно своим примером показывать. В перечисленных городах очень много факторов влияет: удаленность от центра, скорее всего там находятся какие-то исправительные учреждения. Как правило, люди скатываются, когда вокруг все не очень хорошо и внутри тоже плохо. Чем ниже уровень жизни, тем хуже с этим дело обстоит. Это те места, где больше людей из низших слоев общества», - сообщила физиогномист.