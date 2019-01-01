Психолог: Чем ниже уровень жизни, тем больше хамства
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН проанализировала результаты исследования о самых хамских городах России.
Назван список российских городов, в которых хамское поведение встречается чаще всего. Исследование, которое одно из российских маркетинговых агентств, развернулось в 27 городах России, сообщают Известия. Результаты были получены методом личного интервью, в котором приняли участие 3240 респондентов. Сообщается, что рейтинг самых хамских городов России возглавили Пермь, Челябинск и Саратов. Далее за тройкой лидеров следует Москва. На пятом месте оказался Брянск. Также в десятку лидеров также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар
Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что хамство в российских городах процветает не от хорошей жизни.
«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить. Это такая проекция на окружающую жизнь. Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям. Причем, не просто насаждая это, а нужно своим примером показывать. В перечисленных городах очень много факторов влияет: удаленность от центра, скорее всего там находятся какие-то исправительные учреждения. Как правило, люди скатываются, когда вокруг все не очень хорошо и внутри тоже плохо. Чем ниже уровень жизни, тем хуже с этим дело обстоит. Это те места, где больше людей из низших слоев общества», - сообщила физиогномист.
Исследование также показало, что чаще всего хамское отношение встречается в магазинах и на рынках. Эти общественные места в интервью указали 38% респондентов. Еще 23% посетовали на места общественного питания. Также хамство встречается на улице (19%), в транспорте (16%), а также в муниципальных учреждениях (4%). В связи с этим психолог рассказала, как вести себя, чтобы максимально оградиться от хамства в общественных местах, а также что делать, если человек столкнулся с грубым отношением в свой адрес.
«Хамы находят своих жертв по ее внутреннему содержанию. Когда у человека зашкаливают какие-то параметры такие, как гордыня, на него обязательно находится хам, который его будет “воспитывать”. Если у человека внутри все хорошо, то даже если ему наступить на ногу, он сам извинится и пойдет дальше. Человека задеть можно только за его внутренние крючочки. Хам находит то, за что можно зацепить. Соответственно, если мы не хотим быть жертвами хамов, то нужно стараться всегда быть в хорошем настроении. Нужно не обращать внимания на то, что кто-то пытается вас обидеть», - рассказала НСН психолог.
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал в эфире НСН об основных отличиях российских миллениалов от зарубежных. По его словам, они обусловлены тремя факторами. К ним он отнёс, в том числе, влияние изолированности России, формирующее у молодёжи ощущение собственной исключительности.
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