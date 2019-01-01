Изоляция и агрессия.Что не так с российскими миллениалами?

И, наконец, третьим фактором влияния социолог назвал отсутствие опоры на опыт предыдущих поколений у российских молодых людей. При этом он отметил, что различия между миллениалами в России и за рубежом не так уж велики, как может показаться на первый взгляд.

«Наше поколение проживает жизнь, как будто она у них одна. Между тем, среднее поколение их сверстников в других странах воспринимает текущую жизнь, как некую проекцию предыдущих поколений на свою собственную, и это их примиряет с действительностью. Наше поколение менее укоренённое в отношении социальных законов и нюансов, связанных с функционированием политической системы. Это основные моменты, которые предопределяют различия. Различия не столь велики, как может показаться, но они есть», — заключил собеседник НСН.

Как и во многих других случаях, здесь необходима разъяснительная работа, чтобы изменить ситуацию, добавил эксперт. Если людям дать понять, что они не единственные в этом мире столкнулись с такими трудностями, жизнь покажется им намного проще.

«На мой взгляд, следует внушать молодым людям, что все те проблемы, с которыми они сталкиваются, с ними сталкивались десятки миллионов их сверстников в других странах. И ничего нового в этом смысле не происходит. Для всего уже есть свои рецепты, свои слова, всё уже сказано. Это заставит многих переоценить те проблемы, которые им кажутся неразрешимыми и перевести их в разряд решаемых. И необходим ещё целый ряд вещей: в том числе, снимать общее состояние агрессии, которое присутствует в нашем обществе», — подчеркнул Бызов.