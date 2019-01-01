Изоляция и агрессия.Что не так с российскими миллениалами?
Социолог РАН рассказал НСН о факторах влияния на российское поколение Y и Z.
Разницу взглядов на жизнь у российских представителей поколения Y, Z и их зарубежных сверстников выявило исследование консалтинговой компании Deloitte. Главным различием стал показатель степени удовлетворённости жизнью — в России только 18% оценили её высоко, в то время как в мире 29%.
Также отличия обнаружены в рейтинге тревог представителей поколения миллениалов. Россияне в первую очередь озабочены проблемами коррупции в бизнесе и политике (38%), на втором месте тревог расслоение общества по уровню доходов (36%), на третьем — политическая нестабильность и войны (30%), далее следуют проблемы здравоохранения (26%) и замыкает пятёрку терроризм (25%). В глобальном исследовании список тревог выглядит иначе: миллениалов мира беспокоят изменения климата и природные катаклизмы (29%), разница в доходах (22%), безработица (21%), борьба с преступностью и личная безопасность (20%), коррупция (20%) и терроризм (19%) и войны (18%).
В исследовании приняли участие 13 416 представителей поколения двухтысячных из 42 стран мира. Отмечается, что к миллениалам авторы опроса отнесли рождённых с января 1983-го по декабрь 1994 года. В глобальном исследовании также были учтены ответы представителей поколения Z: молодых людей, родившихся с января 1995-го по декабрь 2002-го.
Основные отличия российских миллениалов от зарубежных обусловлены тремя факторами, рассказал в эфире НСН ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов. К ним он отнёс влияние изолированности России, формирующее у молодёжи ощущение собственной исключительности.
«Разница в том, что наше поколение выросло в условиях замыкания нашего государства на самом себе, которое происходит после 2014 года. В этом отношении популярны лозунги, что мы особая цивилизация, и это не может не давать своих плодов. В том смысле, что мы вырастаем, игнорируя мировые законы развития. И хотя закон не обманешь, это противостояние всему миру даёт о себе знать», — отметил социолог.
Не меньше определяет отличия и уровень агрессии в обществе, который на родных просторах куда выше, чем за пределами страны, указал Леонтий Бызов. При этом второй фактор влияния, по его мнению, неразрывно связан с первым.
«Во-вторых, для нашего поколения характерна определённая агрессия, которой нет в большинстве остальных стран мира. Там нет агрессии по отношению к представителям старших возрастов, представителям того, что отличает их от других. Агрессия эта связана и с изоляцией России, и с накачкой их средствами массовой информации, и другими факторами», — заметил эксперт.
И, наконец, третьим фактором влияния социолог назвал отсутствие опоры на опыт предыдущих поколений у российских молодых людей. При этом он отметил, что различия между миллениалами в России и за рубежом не так уж велики, как может показаться на первый взгляд.
«Наше поколение проживает жизнь, как будто она у них одна. Между тем, среднее поколение их сверстников в других странах воспринимает текущую жизнь, как некую проекцию предыдущих поколений на свою собственную, и это их примиряет с действительностью. Наше поколение менее укоренённое в отношении социальных законов и нюансов, связанных с функционированием политической системы. Это основные моменты, которые предопределяют различия. Различия не столь велики, как может показаться, но они есть», — заключил собеседник НСН.
Как и во многих других случаях, здесь необходима разъяснительная работа, чтобы изменить ситуацию, добавил эксперт. Если людям дать понять, что они не единственные в этом мире столкнулись с такими трудностями, жизнь покажется им намного проще.
«На мой взгляд, следует внушать молодым людям, что все те проблемы, с которыми они сталкиваются, с ними сталкивались десятки миллионов их сверстников в других странах. И ничего нового в этом смысле не происходит. Для всего уже есть свои рецепты, свои слова, всё уже сказано. Это заставит многих переоценить те проблемы, которые им кажутся неразрешимыми и перевести их в разряд решаемых. И необходим ещё целый ряд вещей: в том числе, снимать общее состояние агрессии, которое присутствует в нашем обществе», — подчеркнул Бызов.
Добавим, определённые различия во взглядах отечественных и зарубежных миллениалов наблюдаются и в вопросе, кто должен решать проблемы молодого поколения в мире. 27% россиян уверены, что в этом помогут исследовательские институты, за правительство выступает 22% респондентов. В мире доверие к властям выше — 29%. По 20% выступает за высокую роль в этом вопросе бизнеса. И по 14% и 13% опрошенных убеждены в том, что в борьбе с угрозами помогут благотворительные организации и НКО.
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