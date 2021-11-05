Психолог: человек деградирует из-за соцсетей

Он привел в пример поколение зумеров — людей, родившихся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов. По его мнению, такая молодежь просто не выпускает из рук смартфоны, из-за чего ослабевают навыки мышления. В будущем это может привести к деградации.

Как следствие, молодое поколение использует уже готовые сценарии, а потому разучивается мыслить самостоятельно. Мкртычян советует читать книги, причем, именно в печатном виде.

Ранее компания ByteDance запустила пятисекундные паузы при просмотре роликов в приложении Douyin - китайской версии TikTok.

