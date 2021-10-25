Китайская версия TikTok ввела паузы при просмотре роликов

Так решено бороться с зависимостью пользователей. Как правило, пользователи TikTok часами не могут оторваться от экрана смартфона с бесконечным потоком роликов. С этой целью Douyin решило обуздать аддитивное поведение пользователей в русле политики, проводимой властями Китая.

Теперь, когда пользователь проводит в приложении слишком много времени, приложение будет выводить на экран один из шести коротких пятисекундных роликов, в которых пользователям посоветуют отложить смартфон и лечь спать или напомнят, что завтра вставать на работу.

Ранее ByteDance объявила о введении новых правил для пользователей моложе 14 лет. Теперь детям и подросткам в Китае разрешено ежедневно пользоваться китайской версией приложения TikTok не более 40 минут.

