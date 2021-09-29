Facebook объявил о создании аналога TikTok

Американская компания Facebook объявила о запуске аналога китайского приложения TikTok на базе приложения социальной сети.

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В компании отметили, что сервис коротких развлекательных видео Reels уже доступен на Facebook для iOS и Android.

Видеоролики Reels на Facebook работают по аналогии с Reels в Instagram, который также принадлежит Facebook. Видео могут быть публичными и приватными, создателям контента предоставляется возможность монетизации.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
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