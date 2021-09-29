Facebook объявил о создании аналога TikTok
29 сентября 202120:15
Американская компания Facebook объявила о запуске аналога китайского приложения TikTok на базе приложения социальной сети.
В компании отметили, что сервис коротких развлекательных видео Reels уже доступен на Facebook для iOS и Android.
Видеоролики Reels на Facebook работают по аналогии с Reels в Instagram, который также принадлежит Facebook. Видео могут быть публичными и приватными, создателям контента предоставляется возможность монетизации.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru