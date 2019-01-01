Психиатры против появления «Большого Брата» для школьников в интернете

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила для усиления безопасности в школах ввести должность специалиста по социальным сетям, сообщает ТАСС. По мнению омбудсмена, некие компетентные лица должны регулярно просматривать профили детей и отслеживать их состояние. «Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях — специалиста, который видит, что ученик находится в депрессии, одинок», — заявила Москалькова.

По ее словам, такая мера позволит избежать трагедий, таких как стрельба в Керченском политехническом колледже, которая произошла в октябре прошлого года.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН скептически высказался по поводу предложения Москальковой. По словам специалиста, к этому не готова ни школа, ни власть, ни само общество.

«Это серьезная научная проблема для всех стран – как заранее в сетях обнаруживать депрессивных людей, высокоагрессивных людей, террористов и так далее. У нашего мира есть какие-то высокие достижения в этой области? Так что либо это будет профанация "для галочки", либо нужно на науку давать гигантские деньги. Школьное образование не может себе такого позволить. Это работа не только психологов и психиатров, но и технических специалистов должного уровня, а также филологов. Это только самый минимум. Это междисциплинарная проблема. А другая проблема юридическая – как вообще с этим быть? До 14 лет права ребенка защищают его родители и могут послать любого психолога с его предположениями. С 14 лет сам ребенок может защищать свои права и сказать, что никакого обследования он проходить не будет», - заявил он.

Психиатр рассказал НСН, что разговоры о тотальном контроле не первый раз ведутся среди руководства страны, но в данном случае идея обречена на провал в силу элементарного отсутствия необходимых специалистов.

«Появляется некий «Большой Брат», который следит за детьми. Никаких гарантий, что это приличный человек. Это даже не организация. Когда мы говорим про ФСБ, мы подразумеваем определенные права и обязанности, какие-то вещи, законодательно закрепленные, что они имеют право делать, а что не имеют. А что за специалист будет отслеживать соцсети? Если говорить уже профессионально, у нас нет таких специалистов. Это некая милая идея - мониторить сети, обнаруживать, но кто реально эти люди, откуда они, сколько их нужно? В одной школе в среднем тысяча детей, кто будет этот некий тайный соглядатай? Несколько лет назад была похожая попытка всех в школе проверить на наркотики, в туалетах установить датчики и так далее. Все время мы слышим об идее, что мы можем все контролировать. Вспоминается фраза из Виктора Некрасова (русский и советский писатель – прим. НСН), что "скоро каждый останется наедине со своим следователем". Такими темпами каждый из нас останется со своим психиатром. Мне не нравится ни одна сторона из этого вопроса», - отметил он.

За последние годы инциденты с нападениями в школах и колледжах России перестали быть редкостью. Расправа, учинённая студентом политехнического колледжа в Керчи в октябре 2018 года, стала самой массовой в истории нападений на образовательные учреждения учащимся: в ней погиб 21 человек, пострадали более 60 человек. Психологи утверждают, что причины трагедии в каждом случае индивидуальны, а бремя ответственности лежит на всех причастных – родителях, школе, обществе.