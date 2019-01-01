Психолог поспорил с Бастрыкиным о причине массового убийства в Керчи
Клинический психолог Михаил Хорс отметил в эфире НСН, что только унижение не приводит к массовым убийствам.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причину стрельбы в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении из-за унижения со стороны одноклассников.
В эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс поспорил с главой СКР, отметив, что само по себе унижение не могло привести к такой трагедии.
«Это не причина преступления. Это норма. Это нормально, когда подростки друг на другом подтрунивают, издеваются, критикуют друг друга. А как он (Владислав Росляков – прим. НСН) поступил, это не норма. Это какое-то психопатическое отклонение, и оно либо органически обосновано, к чему я склоняюсь, либо его кто-то в семье убеждал, что ты не должен людям прощать [унижение], и внутри у него кипело-кипело и выплеснулось потом», — рассказал психолог.
Он пояснил, что реакция человека на унижение со стороны окружающих зависит не от самого факта, дразнят его или нет, а от того, как сам человек воспринимает этот факт.
«Если у человека есть догма, которая противоречит этому реальному, нормальному, социальному явлению, если это противоречие очень серьезное, если его с детства накачали, что “тебя не должны дразнить, ты единственный на свете человек, которого не должны дразнить, что если тебя дразнят, значит это просто твари поганые”, если есть такие категоричные оценки и суждения, отрицающие право других людей над тобой смеяться и признающие таких людей негодяями, тогда это рождает сильную интенсивную отрицательную эмоцию, ненависти, злости. И под воздействием этой отрицательной эмоции, опять же, если у человека есть догмат, что жизнь должна быть сделана только так, как ему хочется, это может вылиться в такие антисоциальные, девиантные истории», — отметил эксперт.
Собеседник НСН добавил, что в случае Владислава Рослякова, скорее всего, эмоциональный кризис в совокупности с вышеперечисленными убеждениями легли на психическое отклонение и органические нарушения в работе головного мозга, что в результате привело к массовому убийству и последующему суициду.
«Все-таки человек, у которого нет психического, личностного расстройства, вряд ли себя так поведет. Там будут даже если антисоциальные, то более мягкие меры. Сам факт [унижения] воспринимается людьми по-разному, в зависимости от того, какая у них концепция мироустройства. Если у человека в голове концепция более миролюбивая, “меня могут называть дураком, но это не делает меня дураком”, то в рамках этой концепции человек более лояльно относится к миру, и у него больше возможностей этим миром управлять», — резюмировал Михаил Хорс.
Напомним, что в октябре прошлого года в Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в своем учебном заведении. 20 человек погибли, более 50 человек пострадали, нападающий покончил с собой.
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