Психолог поспорил с Бастрыкиным о причине массового убийства в Керчи

Он пояснил, что реакция человека на унижение со стороны окружающих зависит не от самого факта, дразнят его или нет, а от того, как сам человек воспринимает этот факт.

«Если у человека есть догма, которая противоречит этому реальному, нормальному, социальному явлению, если это противоречие очень серьезное, если его с детства накачали, что “тебя не должны дразнить, ты единственный на свете человек, которого не должны дразнить, что если тебя дразнят, значит это просто твари поганые”, если есть такие категоричные оценки и суждения, отрицающие право других людей над тобой смеяться и признающие таких людей негодяями, тогда это рождает сильную интенсивную отрицательную эмоцию, ненависти, злости. И под воздействием этой отрицательной эмоции, опять же, если у человека есть догмат, что жизнь должна быть сделана только так, как ему хочется, это может вылиться в такие антисоциальные, девиантные истории», — отметил эксперт.

Собеседник НСН добавил, что в случае Владислава Рослякова, скорее всего, эмоциональный кризис в совокупности с вышеперечисленными убеждениями легли на психическое отклонение и органические нарушения в работе головного мозга, что в результате привело к массовому убийству и последующему суициду.

«Все-таки человек, у которого нет психического, личностного расстройства, вряд ли себя так поведет. Там будут даже если антисоциальные, то более мягкие меры. Сам факт [унижения] воспринимается людьми по-разному, в зависимости от того, какая у них концепция мироустройства. Если у человека в голове концепция более миролюбивая, “меня могут называть дураком, но это не делает меня дураком”, то в рамках этой концепции человек более лояльно относится к миру, и у него больше возможностей этим миром управлять», — резюмировал Михаил Хорс.

Напомним, что в октябре прошлого года в Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в своем учебном заведении. 20 человек погибли, более 50 человек пострадали, нападающий покончил с собой.

