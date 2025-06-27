Психиатр призвал не лишать прав водителей с депрессией
Депрессия у человека не представляет угрозы для других, поэтому совершенно неправильно пытаться отобрать права у таких людей, к тому же внешне заболевание никак не распознать, заявил НСН Владимир Менделевич.
Идея отбирать водительские права при выявлении у человека депрессии – утопическая и губительная, так как, во-первых, ее невозможно обнаружить при простом профилактическом осмотре, во-вторых, люди с диагнозами просто будут бояться ходить к врачам. Об этом в беседе с НСН рассказал психиатр, психотерапевт, профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич.
По новым правилам у россиян с сентября смогут отбирать водительские права при постановке диагноза «депрессия», рассказал правовед из МГЮА Тургунбой Зокиров. Так, если депрессию выявят во время обязательного медосмотра для получения или замены прав, то человека направят на дополнительное обследование, и если там подтвердятся диагнозы F32 («Депрессивный эпизод») или F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»), то садиться за руль запретят. Менделевич не поддержал это нововведение.
«Есть тяжелые психические расстройства, которые могут влиять на жизнь и создавать риск для общества. А есть те, которые не несут рисков для окружающих, но могут представлять риск для самого человека. Так вот, депрессия не является опасной для окружающих. С моей точки зрения, это ошибочный подход. Определить депрессию на профосмотре невозможно. Для этого требуется квалифицированный психиатр, который не только проведет клиническое исследование с помощью интервью, но и использует целый набор тестов. Если они хотят дать просто тесты, то их легко обмануть. Если человек будет знать, что за депрессию его могут лишить водительских прав, он просто не будет ничего говорить. И внешне это никак не выявишь. Так что эта идея утопическая. Так мы просто сделаем все, чтобы люди с настоящими расстройствами к психиатрам не ходили», - рассказал он.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение.
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