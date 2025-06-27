«Есть тяжелые психические расстройства, которые могут влиять на жизнь и создавать риск для общества. А есть те, которые не несут рисков для окружающих, но могут представлять риск для самого человека. Так вот, депрессия не является опасной для окружающих. С моей точки зрения, это ошибочный подход. Определить депрессию на профосмотре невозможно. Для этого требуется квалифицированный психиатр, который не только проведет клиническое исследование с помощью интервью, но и использует целый набор тестов. Если они хотят дать просто тесты, то их легко обмануть. Если человек будет знать, что за депрессию его могут лишить водительских прав, он просто не будет ничего говорить. И внешне это никак не выявишь. Так что эта идея утопическая. Так мы просто сделаем все, чтобы люди с настоящими расстройствами к психиатрам не ходили», - рассказал он.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение.



