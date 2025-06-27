В Магаданской области увеличили выплаты за информацию о пьяных водителях

Уточняется, что вместо пяти тысяч рублей, которые были предусмотрены в качестве вознаграждения ранее, теперь будут выплачивать 10 тысяч рублей.

Автоинспекторы уточнили, что для получения выплаты необходимо, чтобы сообщение от гражданина поступило в органы первым и послужило основанием для возбуждения административного или уголовного дела.

Ранее в Госдуме предложили платить за информацию о нелегальных мигрантах, сообщает RT.