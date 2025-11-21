В Ростовской области из-за беспилотной атаки повреждена ЛЭП

Линия электропередач в Ростовской области получила повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Как отметил губернатор, атаку БПЛА отразили в Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Чертковском районе повреждена опора ЛЭП у хутора Нагибин.

«В результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, к утру подача электроэнергии была восстановлена.

Накануне атаку БПЛА отразили в Брянской и Курской областях, было уничтожено 11 дронов, пишет Ura.ru.

