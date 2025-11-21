В Ростовской области из-за беспилотной атаки повреждена ЛЭП
Линия электропередач в Ростовской области получила повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, атаку БПЛА отразили в Чертковском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. В Чертковском районе повреждена опора ЛЭП у хутора Нагибин.
«В результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, к утру подача электроэнергии была восстановлена.
Накануне атаку БПЛА отразили в Брянской и Курской областях, было уничтожено 11 дронов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман анонсировал совместный проект с Надеждой Бабкиной
- В Ростовской области из-за беспилотной атаки повреждена ЛЭП
- Все вывески в России с марта 2026 года должны переводиться на русский язык
- Опрос: Треть россиян планируют работать в новогодние праздники
- Шаман не собирается переводить свои хиты на другие языки
- Депутат связала давки в школах со старыми требованиями к строительству
- Ужесточены условия для получения мигрантами полиса ОМС
- Путин заявил, что на Украине во власти находится ОПГ
- Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа
- СМИ: В Сургуте студенты отравились в столовой, в которой находили личинки и ногти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru