Психиатр назвал самые частые проблемы россиян
Психиатр Вадим Гагин рассказал о наиболее распространенных проблемах его пациентов. Слова доктора приводит «Газета».
По его словам, самыми частыми жалобами среди населения оказываются депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство. Иногда пациенты жалуются на различные зависимости, а также эмоциональную неустойчивость.
Согласно статистике, с психологическими проблемами сталкивается каждый четвертый человек.
«И это касается не только тревоги и депрессии, но и других расстройств», - сказал Гагин.
Ранее Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о способах избавления от легкой депрессии, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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