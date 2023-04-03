Психиатр назвал самые частые проблемы россиян

По его словам, самыми частыми жалобами среди населения оказываются депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство. Иногда пациенты жалуются на различные зависимости, а также эмоциональную неустойчивость.

Согласно статистике, с психологическими проблемами сталкивается каждый четвертый человек.

«И это касается не только тревоги и депрессии, но и других расстройств», - сказал Гагин.

Ранее Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о способах избавления от легкой депрессии, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

