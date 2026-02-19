АвтоВАЗ хочет зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?», чтобы фразу, ставшую мемом, не зарегистрировал кто-то другой, создание мерча с ней может принести автопроизводителю дополнительный доход, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Сведения об этом появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Фраза завирусилась после вышедшего в интернете интервью директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Олега Груненкова. На вопрос о том, способен ли тольяттинский завод разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW, он ответил: «Можно, а зачем?».

«Сейчас стало модным мемы регистрировать, потому что они могут приносить определенный доход либо играть против вас, если их зарегистрирует кто-то другой. Будет ли АвтоВАЗ использовать этот мем в дальнейшем – не ясно. Я бы выпустил мерч, потому что тема оказалась забавной. Но как минимум застолбить за собой завирусившийся мем – почему нет?», - сказал Мосеев.