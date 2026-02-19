«Можно, а зачем?»: АвтоВАЗу посоветовали выпустить мемный мерч
Автопроизводитель сможет заработать на мерче с мемной фразой топ-менеджера АвтоВАЗа о люксовых авто, заявил НСН Олег Мосеев.
АвтоВАЗ хочет зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?», чтобы фразу, ставшую мемом, не зарегистрировал кто-то другой, создание мерча с ней может принести автопроизводителю дополнительный доход, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?». Сведения об этом появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Фраза завирусилась после вышедшего в интернете интервью директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Олега Груненкова. На вопрос о том, способен ли тольяттинский завод разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW, он ответил: «Можно, а зачем?».
«Сейчас стало модным мемы регистрировать, потому что они могут приносить определенный доход либо играть против вас, если их зарегистрирует кто-то другой. Будет ли АвтоВАЗ использовать этот мем в дальнейшем – не ясно. Я бы выпустил мерч, потому что тема оказалась забавной. Но как минимум застолбить за собой завирусившийся мем – почему нет?», - сказал Мосеев.
Мерч должен особенно понравиться аудитории лояльной АвтоВАЗу.
«Все очень тонко: мем можно использовать во благо, а можно им навредить. Здесь вопрос – с какой аудиторией вы играете. Если с той, которая не приемлет в принципе АвтоВАЗ, это будет во вред. А для тех, кто выбирает АвтоВАЗ за соотношение цены-качества, то это будет во благо, дополнительная приятная история», - полагает глава «Автомаркетолога».
Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
