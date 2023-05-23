«Прямая субсидия»: Автомобилисты сомневаются в реальности скидки на ОСАГО
Государство регулирует только минимальную и максимальную стоимость ОСАГО, сказал НСН Петр Шкуматов.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что около трех миллионов автомобилей не имеет ОСАГО, а государство только контролирует минимальные и максимальные цены страховки.
Ранее «Известия» сообщили, что срок ремонта автомобилей по ОСАГО намечено увеличить в полтора раза. При этом до 2025 года в него не будет входить время, потраченное на доставку необходимых деталей. Соответствующие поправки разработаны в Совете Федерации. Одновременно сенаторы выступили с инициативой снизить стоимость страховки для машин российского производства. Шкуматов предположил, что реализовать данную инициативу сенаторов можно прямой субсидией.
«Увеличение сроков ремонта до 45 дней – объективная история, потому что 30 дней просто не хватает. Что касается снижения страховки, то цена полиса определяется с помощью рыночных механизмов в пределах тарифного коридора, который устанавливает Центральный банк. Затем уже страховщики назначают индивидуальный тариф. Водители, которые плохо водят, получают тариф выше, те, кто водит хорошо – ниже. Такой механизм действует с 2020 года. Ценообразование ОСАГО выведено из госрегулирования, единственное что регулируется – минимальная и максимальная стоимость ОСАГО. Как будет реализована инициатива сенаторов, если тариф регулируется рынком? Я могу сказать, что есть один только механизм – прямая субсидия», - сказал Шкуматов.
Собеседник НСН отметил, что в России минимум три миллиона автомобилей не имеют ОСАГО.
«Около трех миллионов авто ездит без ОСАГО. Полис не покупают владельцы возвратных машин. Это связано с тем, что крайне редко пользуются ими, к примеру, на дачу ездят», - отметил Шкуматов.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что выдача полисов ОСАГО в кредит сделает их еще дороже и вызывает много вопросов.
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