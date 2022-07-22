«Фальшивки и отказ»: Автомобилистов не вдохновила идея об ОСАГО в кредит

Выдача полисов ОСАГО в кредит сделает их еще дороже и вызывает много вопросов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что страховые компании начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку.