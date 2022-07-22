«Фальшивки и отказ»: Автомобилистов не вдохновила идея об ОСАГО в кредит
Последствием резкого подорожания ОСАГО станут не кредиты, а отказ россиян от покупки полисов и вброс на рынок подделок, сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Выдача полисов ОСАГО в кредит сделает их еще дороже и вызывает много вопросов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что страховые компании начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку.
«У меня есть большие вопросы, насколько правомерно в принципе страхование ответственности на условиях кредита. Это как штраф в кредит выплачивать Если что-то продается в кредит, то это для потребительских целей, а здесь идет речь о вопросах безопасности. Если кредит не будет выплачен, возникнет вопрос, что делать с этим полисом. Он будет назад забираться? Считается, что его не было? Как это квалифицировать, если произойдет ДТП?» - недоумевает Похмелкин.
По его мнению, подорожание полисов ОСАГО может вынудить россиян вообще отказаться от их покупки.
«Поскольку сейчас ОСАГО резко дорожает, главным последствием станет не приобретение в кредит, а отказ от их приобретения, езда без ОСАГО, выброс на рынок фальшивых полисов. Мы это уже наблюдали, когда страховые тарифы необоснованно задирались. Понятно, что любой ценой пытаются смягчить это решение, но вряд ли кто-то предложит беспроцентный кредит, а тогда полис будет в конечно счете еще дороже», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил расширить базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил «Радиоточке НСН», что в этом случае цена на полис для нарушителей и лихачей будет намного выше, а для порядочных водителей останется символической.
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