«Нужен многим!»: Движение автомобилистов поддержало вариант оформления ОСАГО на месяц
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что такой полис требуется водителям в краткосрочных поездках.
«Укороченный» полис ОСАГО сроком на один месяц требуется многим автомобилистам в краткосрочных поездках, вопрос стоимости должны решить законодатели, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право российским автомобилистам оформить полис ОСАГО сроком на один месяц. Действующий минимальный срок составляет один год. Страховщики предупреждают о высоких ценах на краткосрочный полис.
«Я поддерживаю это начинание, ОСАГО – это узаконенный грабеж, с ним надо бороться. На месяц он нужен, например, чтобы выехать на дачу или чтобы вернуться с дачи с урожаем. Давно уже говорится об этом. И президент говорил несколько лет назад, что нужен укороченный полис. Он нужен многим, у кого короткие поездки», - рассказал Ольшанский.
Собеседник НСН добавил, что вопрос стоимости в данном случае должен также решаться на уровне законопроекта.
«Стоимость полиса в таком случае – это тоже тема законопроекта. У нас, к сожалению, многие вопросы не решаются в федеральном законе, что противоречит статье 55 Конституции, где сказано, что любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. Все штрафы и платежи должны прописываться в кодексе», - заключил он.
Около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей, заявил ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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