«Нужен многим!»: Движение автомобилистов поддержало вариант оформления ОСАГО на месяц

«Укороченный» полис ОСАГО сроком на один месяц требуется многим автомобилистам в краткосрочных поездках, вопрос стоимости должны решить законодатели, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право российским автомобилистам оформить полис ОСАГО сроком на один месяц. Действующий минимальный срок составляет один год. Страховщики предупреждают о высоких ценах на краткосрочный полис.