Начальнику ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы

Начальнику УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА Новости. Также ему может быть назначен штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей. Такое наказание может быть применено в соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ, по которой Следственный комитет ранее возбудил дело в отношении Сафонова.

Начальник управления ставропольского ГИБДД обвиняется во взятке в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.

Ранее СК РФ опубликовал видео из «дворца» начальника УГИБДД Ставропольского края.

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ФОТО: Следственный комитет России (скриншот с видео)
ТЕГИ:Ставропольский КрайКоррупция
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