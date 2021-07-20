СК РФ опубликовал видео из «дворца» начальника УГИБДД Ставропольского края

Ранее сообщалось о задержании Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы. В их числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

В отношении Сафонова и его коллег возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о взятке на сумму более 19 миллионов рублей.

СК РФ сообщил о проведении более 80 обысков по данному делу.

Со своей стороны, депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании более 35 сотрудников ставропольского ГИБДД во главе с Сафоновым.

