СК РФ опубликовал видео из «дворца» начальника УГИБДД Ставропольского края

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео, связанное с задержанием начальника Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

На видео показаны интерьеры роскошного особняка Сафонова, который журналисты уже назвали «дворцом».

Ранее сообщалось о задержании Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы. В их числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

В отношении Сафонова и его коллег возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о взятке на сумму более 19 миллионов рублей.

СК РФ сообщил о проведении более 80 обысков по данному делу.

Со своей стороны, депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании более 35 сотрудников ставропольского ГИБДД во главе с Сафоновым.

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ФОТО: Telegram-канал Александра Хинштейна
ТЕГИ:ВзяткаСтавропольский КрайСледственный Комитет Рф
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