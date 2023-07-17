«Прибыль не растет»: Грузоперевозчики пожаловались на возросшие затраты

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61%, а увеличение стоимости составило до 38%. Владимир Матягин отметил, что сейчас перевозчикам приходится пополнять свой автопарк китайскими автомобилями, которые дорого стоят.

«Сегодня перевозчики пополняют свои парки китайскими грузовиками, которые стоят под 10 миллионов рублей. Грузовики европейских брендов завезти в страну стало сложнее и в разы дороже. Также в отрасли наблюдается дефицит водительских кадров. Он связан с тем, что многие из них ушли на СВО. Спрос на водителей есть, зарплаты растут. Получается, что прибыль у перевозчиков особо не растет, растут только затраты», - сказал собеседник НСН.

По его словам, грузовики европейских марок продолжают ездить по дорогам России, но из-за санкций перевозчики сталкиваются с проблемой замены запчастей.

«По российским дорогам также ездят грузовики Mercedes, Scania, MAN и другие. Их все равно нужно ремонтировать. Из-за всего этого параллельного импорта через другие страны запчасти подорожали раз в десять, что сказывается и на росте цены на грузоперевозки. Также увеличению цены грузоперевозок способствует подорожание дизельного топлива. Это все влияет на ценообразование для конечного потребителя», - отметил эксперт.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила в беседе с НСН, что запчасти для автомобилей дорожали и до обвала рубля, теперь эта тенденция только укрепится, передает «Радиоточка НСН».

