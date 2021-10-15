Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал коллег по всей стране усилить информационно-разъяснительную работу о коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, койки все быстрее заполняются по всей стране, а граждане не получают необходимых разъяснений о ситуации.

Проценко назвал сегодняшнюю ситуацию с распространением заболевания близкой к критической из-за роста заболеваемости.