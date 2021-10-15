Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал коллег по всей стране усилить информационно-разъяснительную работу о коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, койки все быстрее заполняются по всей стране, а граждане не получают необходимых разъяснений о ситуации.

Проценко назвал сегодняшнюю ситуацию с распространением заболевания близкой к критической из-за роста заболеваемости.

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Главврач отметил, что доминирующий дельта-штамм протекает иначе, а наработанные алгоритмы лечения действуют не так эффективно, поэтому много пациентов с тяжелым течением болезни.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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