Проценко призвал врачей усилить информработу по COVID-19 из-за роста заболеваемости
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал коллег по всей стране усилить информационно-разъяснительную работу о коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, койки все быстрее заполняются по всей стране, а граждане не получают необходимых разъяснений о ситуации.
Проценко назвал сегодняшнюю ситуацию с распространением заболевания близкой к критической из-за роста заболеваемости.
Главврач отметил, что доминирующий дельта-штамм протекает иначе, а наработанные алгоритмы лечения действуют не так эффективно, поэтому много пациентов с тяжелым течением болезни.
Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
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