Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — подчеркнули в Минздраве.
В документе обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в схемах лечения, сообщается о новых высокоэффективных противовирусных средствах.
Рекомендации уже направлены в регионы для использования в клинической практике.
Предыдущий вариант документа был принят Минздравом в сентябре. В двенадцатой версии методических рекомендаций обновили разделы о лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, определении тактики лечения, напоминает Ura.ru.
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