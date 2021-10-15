Минздрав выпустил 13-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — подчеркнули в Минздраве.

В документе обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в схемах лечения, сообщается о новых высокоэффективных противовирусных средствах.

Рекомендации уже направлены в регионы для использования в клинической практике.

Предыдущий вариант документа был принят Минздравом в сентябре. В двенадцатой версии методических рекомендаций обновили разделы о лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, определении тактики лечения, напоминает Ura.ru.

