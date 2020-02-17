Митрополит Иларион извинился за слвоа протоиерея Смирнова о «женах-проститутках»

17 февраля 202013:22

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

По его словам, Смирнов иногда позволяет себе оскорбительные для женщин высказывания, но делает он это «из благих побуждений» - чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи.

Митрополит Иларион считает, что высказывания протоиерея Димитрия Смирнова оказываются не всегда удачными.

В РПЦ раскритиковали протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»

«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорблёнными очередным эпатажным высказыванием священника», — цитирует Илариона РИА Новости.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, назвав женщин в подобных отношениях «бесплатными проститутками», передает RT. Сам глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России. По его словам, он никого не собирался оскорблять.

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что Дмитрия Смирнова могут снять с поста патриаршей комиссии по делам семьи уже в этом году. По его словам, кадровое решение по Смирнову «перезрело давно».

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий СмирновБрак