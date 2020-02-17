Митрополит Иларион извинился за слвоа протоиерея Смирнова о «женах-проститутках»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

По его словам, Смирнов иногда позволяет себе оскорбительные для женщин высказывания, но делает он это «из благих побуждений» - чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи.

Митрополит Иларион считает, что высказывания протоиерея Димитрия Смирнова оказываются не всегда удачными.