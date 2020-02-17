Митрополит Иларион извинился за слвоа протоиерея Смирнова о «женах-проститутках»
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.
По его словам, Смирнов иногда позволяет себе оскорбительные для женщин высказывания, но делает он это «из благих побуждений» - чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи.
Митрополит Иларион считает, что высказывания протоиерея Димитрия Смирнова оказываются не всегда удачными.
«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорблёнными очередным эпатажным высказыванием священника», — цитирует Илариона РИА Новости.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов высказался против гражданских браков, назвав женщин в подобных отношениях «бесплатными проститутками», передает RT. Сам глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России. По его словам, он никого не собирался оскорблять.
Протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН заявил, что Дмитрия Смирнова могут снять с поста патриаршей комиссии по делам семьи уже в этом году. По его словам, кадровое решение по Смирнову «перезрело давно».
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