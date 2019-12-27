В РПЦ объяснили, почему разрешили крестить иностранными именами
Глава патриаршей комиссии по делам семьи в эфире НСН рассказал, как упоминания России в иностранных СМИ повлияло на решение Церкви.
Русская православная церковь ввела изменения в правила крещения и поминания православных. Таким образом, в церковных таинствах сняты ограничения с имен «иностранных» святых, например, Джона и Жанну можно крестить под этими именами, а не как Иоанна и Иоанну. Соответствующее решение принял Синод, указано на официальном сайте РПЦ.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с НСН рассказал, что необходимость расширения рамок по использованию имен для крещения назрела уже давно.
«Еще с древности у нас имена, которые даны в крещении, не совпадали с именами, которые носили люди. Например, князя Владимира крестителя Руси, крестили с именем Василий. Когда "железный занавес" поднялся, в страну хлынуло очень много людей разных национальностей – европейцев, американцев, африканцев, южноамериканцев. В России установился обычай давать имена по святцам, но это не общий обычай, потому что в разных православных церквях, могут называть человека в честь времен года, географических пунктов, а дни святых они празднуют по покровителю рода. Сейчас Россия стала державой, которая часто упоминается в иностранных СМИ, все ею интересуются, появилось много православных французов, англичан, итальянцев и так далее и они не понимают, почему нужно менять имя. Также крестятся грузины, татары - их именами мамы с папами зовут, почему бы и не покрестить так», - сказал протоиерей.
В комментариях к решению Синода отмечено, что теперь Иоанн, например, может быть заменен на Джона, а Иоанна на Жанну. Детей будут крестить под именами святых других православных церквей, а взрослых людей, если имени человека нет в месяцеслове, то именем по выбору, которое созвучно с гражданским.
Ранее НСН сообщала, что Русская православная церковь запретила поминовение имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также евхаристическое и молитвенное общение с ним. Такое заявление 26 декабря сделал Синод РПЦ. Фактически это означает разрыв отношений с Александрийским патриархом.
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