РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом

26 декабря 201916:53

Русская православная церковь (РПЦ) запретила поминовение имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также евхаристическое и молитвенное общение с ним. Такое заявление 26 декабря сделал Синод РПЦ. Фактически это означает разрыв отношений с Александрийским патриархом, передает «Интерфакс».

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Причиной послужило признание патриархом Феодором неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл назвал эту ситуацию умопомрачением.

В РПЦ отметили, что решение о признании ПЦУ патриарх Феодор вынес практически единолично, без голосования архиереев и одобрения на заседании александрийского Синода.

Синод РПЦ также приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве. Приходы РПЦ в Африке будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и перейдут в прямое подчинение патриарха Кирилла, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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