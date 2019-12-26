РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом
Русская православная церковь (РПЦ) запретила поминовение имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также евхаристическое и молитвенное общение с ним. Такое заявление 26 декабря сделал Синод РПЦ. Фактически это означает разрыв отношений с Александрийским патриархом, передает «Интерфакс».
Причиной послужило признание патриархом Феодором неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл назвал эту ситуацию умопомрачением.
В РПЦ отметили, что решение о признании ПЦУ патриарх Феодор вынес практически единолично, без голосования архиереев и одобрения на заседании александрийского Синода.
Синод РПЦ также приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве. Приходы РПЦ в Африке будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и перейдут в прямое подчинение патриарха Кирилла, отмечает телеканал 360.
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