РПЦ разорвала общение с Александрийским патриархом

Причиной послужило признание патриархом Феодором неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл назвал эту ситуацию умопомрачением.

В РПЦ отметили, что решение о признании ПЦУ патриарх Феодор вынес практически единолично, без голосования архиереев и одобрения на заседании александрийского Синода.

Синод РПЦ также приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве. Приходы РПЦ в Африке будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и перейдут в прямое подчинение патриарха Кирилла, отмечает телеканал 360.

