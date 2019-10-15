«Весь народ живет в смертном грехе»
Глава патриаршей комиссии по делам семьи в эфире НСН заявил, что люди разрушают свое будущее добрачными половыми связями.
Министерство здравоохранения посчитало количество половых партнеров у россиян до вступления в брак, пишут РИА «Новости». По словам главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, женщины до вступления в брак обычно имеют порядка 1-2 половых партнеров, а мужчины – около 7. При этом, между первым сексом и браком у среднего россиянина проходит более 10 лет.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН обратил внимание, что церковь считает такой стиль жизни смертным грехом.
«Если блуд считать нормальным в современном обществе, то все равно с точки зрения того, как нас воспитывает церковь это смертный грех. То есть весь народ живет в смертном грехе. И христианская церковь, и мусульманская религия, и другие всегда выступают против блуда. Потому что целомудренная жизнь - это залог крепкой семьи, а крепкая семья - это залог счастья. Люди сами разрушают свое будущее», - сказал Смирнов.
В Минздраве также отмечают, что частая смена половых партнеров увеличивает риск инфекционных болезней и бесплодия. Глава патриаршей комиссии по делам семьи считает, что даже разовый половой акт вне брака повышает эту опасность.
«Результат очень плачевный – уже половина браков заканчивается разводами, люди в браке грызутся, наблюдаются массовые аборты. Жизнь превратилась в сумасшедший дом. Добрачная половая жизнь является провокатором этого. Последние исследования наших знаменитых урологов показывают, что половые отношения вне брака вызывают распространение всяких болезней, в анамнезе бесплодия также всегда присутствуют внебрачные половые связи с разнообразной флорой. Эта нечистота и рождает такие вещи как бесплодие», - заключил собеседник НСН.
Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал русский народ «народом-убийцей». Представитель РПЦ привел в пример россиянку, которая вынуждена была сделать аборт из-за варикозного расширения вен.
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН призвал не относить высказывание руководителя патриаршей комиссии по делам семьи к целому народу.
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