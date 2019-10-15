Министерство здравоохранения посчитало количество половых партнеров у россиян до вступления в брак, пишут РИА «Новости». По словам главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, женщины до вступления в брак обычно имеют порядка 1-2 половых партнеров, а мужчины – около 7. При этом, между первым сексом и браком у среднего россиянина проходит более 10 лет.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН обратил внимание, что церковь считает такой стиль жизни смертным грехом.

«Если блуд считать нормальным в современном обществе, то все равно с точки зрения того, как нас воспитывает церковь это смертный грех. То есть весь народ живет в смертном грехе. И христианская церковь, и мусульманская религия, и другие всегда выступают против блуда. Потому что целомудренная жизнь - это залог крепкой семьи, а крепкая семья - это залог счастья. Люди сами разрушают свое будущее», - сказал Смирнов.