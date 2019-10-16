Протоиерей объяснил, зачем РПЦ верующие охранники
Всеволод Чаплин рассказал НСН, какую функцию помимо охранной выполняет порой сторож храма.
Православные храмы должны охранять верующие люди, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), пишет ТАСС.
«А мы знаем, [что те], кто является сотрудниками частных охранных организаций (ЧОО), зачастую люди либо индифферентные религии, либо люди иного вероисповедания, такое возможно», — заметила представительница РПЦ.
Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН поддержал мысль, высказанную игуменьей, а также объяснил, почему, на его взгляд, в церкви не место атеистам или людям иного вероисповедания даже на такой простой позиции как сторож.
«Я считаю, что это правильно. Когда в храмах нанимают сторожей, даже если это делается по линии ЧОПов, хотя в основном это делается в рамках общины, стараются, чтобы это были православные христиане. Ведь на самом деле именно к сторожам, охранникам часто обращаются люди, которые бы хотели что-то узнать о вере, о том, как войти в храм, как совершить молитву. Конечно, идеально, чтобы на эти вопросы отвечал священник, но часто бывает так, особенно в ночное время, во время праздников, что с этим обращаются к охраннику, как к члену общины. Поэтому даже когда в храме, где я служу, принимают сторожа, я спрашиваю претендентов, что они знают о вере, задаю вопросы, которые могут задать простые люди, не имеющие подготовки, и если человек вообще ничего не знает или говорит чушь, я не беру его на работу. Потому что я понимаю, что он может просто навредить духовно тому или иному человеку. Это не просто техническая фигура в церкви, сторож должен уметь хоть минимально, но помочь людям сориентироваться в том, что из себя представляет храм, и что в нём нужно делать», — разъяснил протоиерей.
Ранее НСН писала, что Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идеи либерализма. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал предстоятель РПЦ. О том, как восприняли слова Святейшего рядовые представители церкви, читайте в материале НСН.
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