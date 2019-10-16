Протоиерей объяснил, зачем РПЦ верующие охранники

«Я считаю, что это правильно. Когда в храмах нанимают сторожей, даже если это делается по линии ЧОПов, хотя в основном это делается в рамках общины, стараются, чтобы это были православные христиане. Ведь на самом деле именно к сторожам, охранникам часто обращаются люди, которые бы хотели что-то узнать о вере, о том, как войти в храм, как совершить молитву. Конечно, идеально, чтобы на эти вопросы отвечал священник, но часто бывает так, особенно в ночное время, во время праздников, что с этим обращаются к охраннику, как к члену общины. Поэтому даже когда в храме, где я служу, принимают сторожа, я спрашиваю претендентов, что они знают о вере, задаю вопросы, которые могут задать простые люди, не имеющие подготовки, и если человек вообще ничего не знает или говорит чушь, я не беру его на работу. Потому что я понимаю, что он может просто навредить духовно тому или иному человеку. Это не просто техническая фигура в церкви, сторож должен уметь хоть минимально, но помочь людям сориентироваться в том, что из себя представляет храм, и что в нём нужно делать», — разъяснил протоиерей.

Ранее НСН писала, что Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идеи либерализма. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал предстоятель РПЦ. О том, как восприняли слова Святейшего рядовые представители церкви, читайте в материале НСН.

