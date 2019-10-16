«Казарма вместо церкви». Кураев обвинил патриарха в стремлении выслужиться перед властью

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идеи либерализма. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал предстоятель РПЦ. Его слова приводит «РИА Новости».

По словам патриарха Кирилла, на заре XX века люди были очарованы либерализмом. Основная его идея предполагала отказ от авторитетов и власти. При этом, как отмечает глава РПЦ, пройдя 1990-е годы, значительная часть образованного общества стала понимать, что такое либерализм.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН выразил свое отношение к высказыванию патриарха, откровенно обвинив его в прислуживании власти.