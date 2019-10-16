«Казарма вместо церкви». Кураев обвинил патриарха в стремлении выслужиться перед властью
Протодиакон в эфире НСН жестко ответил на заявление патриарха Кирилла о греховности либерализма.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о греховности идеи либерализма. «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал предстоятель РПЦ. Его слова приводит «РИА Новости».
По словам патриарха Кирилла, на заре XX века люди были очарованы либерализмом. Основная его идея предполагала отказ от авторитетов и власти. При этом, как отмечает глава РПЦ, пройдя 1990-е годы, значительная часть образованного общества стала понимать, что такое либерализм.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН выразил свое отношение к высказыванию патриарха, откровенно обвинив его в прислуживании власти.
«Патриарх нередко создает удобные ему смыслы для тех или иных терминов, а потом успешно, как ему кажется, полемизирует. На самом деле то, когда человек в центре мировоззрения, это называется христианство. Христос пришел на землю ради нашего спасения. В Ветхом завете от первых своих строк опять же сказано, что Библия написана с позиции антропоцентризма и геоцентризма. Патриарх даже само по себе слово "гуманизм" считает еретическим. Это неверно, потому что гуманизм во многом укоренен в христианском мировоззрении. Перестроить все это в казарму, в которой все должны слушаться старшего прапорщика, который исполняет повеления фельдмаршала – это понятное страстное и эгоцентричное желание духовных начальников. Но только зачем называть это христианским мироучением? Это то, что удобно высшим верховным управленцам. Патриарху удобно делать такие заявления для укрепления вертикали власти. Для того, чтобы казаться "своим в доску" для кремлевской пропаганды. Чтобы представить церковь в качестве мобилизационного ресурса, выразить готовность предоставить энное количество дивизий в распоряжение верховного главнокомандующего. И никакого разброда и разговорчиков в строю они не допустят», - заявил он.
В июне об «изжившей себя» идее либерализма заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов. Он привел в пример ситуацию с мигрантами, которые нарушают законы, а их права продолжают соблюдать.
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