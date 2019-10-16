Познер поспорил с патриархом о греховности либерализма

«Патриарх может делать все, что угодно – на то он и патриарх. Я согласен с ним, что в либерализме в центре всего – человек. Я это приветствую и не считаю, что это греховно. Но так как я – атеист, конечно, моя точка зрения никак не может совпасть с точкой зрения патриарха. Это противопоставление – его личное дело. На здоровье, как говорится, флаг ему в руки», - сказал он.

Ранее в эфире НСН заявление патриарха прокомментировал протодиакон Андрей Кураев. Он обвинил главу РПЦ в том, что такими заявлениями тот пытается стать «своим в доску» для кремлевской пропаганды. По словам Кураева, патриарх Кирилл считает еретическим и слово «гуманизм».

В июне 2019 года как «изжившую себя» охарактеризовал идею либерализма президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов, приведя в качестве примера миграционный кризис в Европе.

