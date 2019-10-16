Познер поспорил с патриархом о греховности либерализма
Журналист Владимир Познер прокомментировал для НСН заявление главы РПЦ о том, что либерализм, в какой-то мере – «греховная идея».
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил о том, что либерализм в какой-то мере является «греховной идеей». Глава РПЦ пояснил, что при либерализме в центре жизни «оказывается человек, а не Бог, который его туда привел. «Это и есть отпадение от Бога», - подчеркнул патриарх.
Журналист, телеведущий Владимир Познер в интервью НСН указал на единственный момент в данном вопросе, в котором он согласен с патриархом.
«Патриарх может делать все, что угодно – на то он и патриарх. Я согласен с ним, что в либерализме в центре всего – человек. Я это приветствую и не считаю, что это греховно. Но так как я – атеист, конечно, моя точка зрения никак не может совпасть с точкой зрения патриарха. Это противопоставление – его личное дело. На здоровье, как говорится, флаг ему в руки», - сказал он.
Ранее в эфире НСН заявление патриарха прокомментировал протодиакон Андрей Кураев. Он обвинил главу РПЦ в том, что такими заявлениями тот пытается стать «своим в доску» для кремлевской пропаганды. По словам Кураева, патриарх Кирилл считает еретическим и слово «гуманизм».
В июне 2019 года как «изжившую себя» охарактеризовал идею либерализма президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов, приведя в качестве примера миграционный кризис в Европе.
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