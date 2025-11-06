Мединский рассказал о подготовке дополнительной редакции учебников по истории
Дополнительная редакция единых школьных учебников по истории готовится в России. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов страны, передает РИА Новости.
«Сейчас единая линейка учебников для 5-11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию.… дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника», - подчеркнул Мединский.
По его словам, авторы видят, «что надо подправлять» и делать изучение истории в школе более интересным и менее формализованным.
Ранее Мединский сообщил о подготовке обновленной версии учебника «Всеобщая история» для шестого класса, пишет 360.ru.
