Мединский рассказал о подготовке дополнительной редакции учебников по истории

Дополнительная редакция единых школьных учебников по истории готовится в России. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов страны, передает РИА Новости.

«Сейчас единая линейка учебников для 5-11-ых классов, и мы уже сразу готовим версию.… дополнительную редакцию с исправлениями этого учебника», - подчеркнул Мединский.

По его словам, авторы видят, «что надо подправлять» и делать изучение истории в школе более интересным и менее формализованным.

Ранее Мединский сообщил о подготовке обновленной версии учебника «Всеобщая история» для шестого класса, пишет 360.ru.

