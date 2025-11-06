В Белоруссии произошел пожар на НПЗ
Пожар произошел на крупном нефтеперерабатывающем предприятии «Нафтан» в Новополоцке в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным ведомства, на территории НПЗ загорелось дизельное топливо технологической установки на отметке 20 метров. Позднее пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Совместно с техническим персоналом объекта МЧС организовало подачу инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов в зону аварии. Отмечается, что на охлаждение аварийной установки и расположенных рядом устройств подавали 12 лафетных стволов.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее на НПЗ в Румынии произошел взрыв во время проведения работ в промышленной канализационной системе, пишет 360.ru.
